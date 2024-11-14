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«Мбаппе не тот». Президент «Реала» недоволен уровнем игры Мбаппе — Relevo

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес недоволен выступлениями нападающего Килиана Мбаппе в составе «сливочных». Об этом сообщает Relevo.

Источник: Getty Images

По информации источника, боссу «Королевского клуба» не нравится, что французский футболист не демонстрирует лидерских качеств на поле, хотя в «Реале» ожидали, что он станет новым Криштиану Роналду.

Подчёркивается, что в последних разговорах Перес сказал главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти, что нынешняя версия Мбаппе не является тем футболистом, которого подписывал клуб и отметил, что игроку пора выйти на первый план.

Французский нападающий присоединился к «Реалу» минувшим летом в качестве свободного агента. За этот период он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами.

Реал