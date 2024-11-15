Аморим: Очень горжусь стать тренером «Манчестер Юнайтед». Чувствую себя расслабленно

«Я чувствую себя очень расслабленно. Может быть, потому что сегодня не игровой день. Когда вперед игра, я становлюсь другим человеком. Но я правда не чувствую никакой тяжести. Я воодушевлен и расслаблен. Думаю, что я нахожусь там, где и должен быть. Вот такие у меня чувства. В этом клубе чувствуется история. Я правда очень горжусь тем, что стал тренером “Манчестер Юнайтед”. Это удивительно, и это огромная честь», — сказал Аморим в интервью клубной пресс-службе.