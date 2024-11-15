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Футболист сборной Казахстана отреагировал на свой уход из клуба

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Арман Кенесов посредством соцсетей прокомментировал свой уход из «Актобе», передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Пресс-служба «красно-белых» сообщила, что он покинул команду в связи с истечением срока контракта.

«Дорогие болельщики “Актобе”! Большое спасибо за вашу поддержку! Я провел три замечательных года в этом клубе. Впервые меня пригласили в сборную Казахстана в составе “Актобе”. Здесь я также выиграл свой первый трофей. Один из самых ярких моментов в моей жизни случился в Актобе. Моя дочь родилась в этом городе! Я привязан к Актобе и его болельщикам. Хочу поблагодарить за приглашение защищать честь столь титулованного клуба! Спасибо, “Актобе”, мы еще встретимся!», — написал он в соцсетях.

Кенесов играл за «Актобе» с 2022 года. Провел 81 матч во всех турнирах, забил 11 голов и записал в свой актив 6 результативных передач.

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