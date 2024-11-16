Русский футболист объяснил, почему не уехал в Европу, «Реал» нашел замену Анчелотти. Трансферы и слухи дня

«Рассказов про Европу было много еще со времен “Рубина”. Могу честно сказать, что у меня был оффер от “Страсбура”. На тот момент они боролись за выживание, но на следующий год заняли третье или четвертое место, попали в еврокубки. Но их предложение было очень маленьким, и “Рубин” оно не устроило, поэтому его даже особо не рассматривали.



Еще был вариант с “Арминией”, когда она вышла в Бундеслигу. Это я точно знаю, потому что напрямую общался с главным тренером. Но потом произошла ситуация, о которой все знают, и возможность сразу же отпала», — приводятся слова Самошникова на сайте клуба.