Русский футболист объяснил, почему не уехал в Европу, «Реал» нашел замену Анчелотти. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Пари НН» расторг контракт с 32-летним защитником
Нижегородцы объявили об уходе из команды центрального защитника Дмитрия Тихого. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
32-летний футболист перешел в нижегородский клуб в июле 2023 года на правах свободного агента. В составе «Пари НН» Тихий провел 26 матчей и сделал 2 результативные передачи.
У Самошникова были предложения из Европы, но он остался в России
Футболист «Локомотива» Илья Самошников признался, что у него было как минимум два варианта с продолжением карьеры в европейском чемпионате.
«Рассказов про Европу было много еще со времен “Рубина”. Могу честно сказать, что у меня был оффер от “Страсбура”. На тот момент они боролись за выживание, но на следующий год заняли третье или четвертое место, попали в еврокубки. Но их предложение было очень маленьким, и “Рубин” оно не устроило, поэтому его даже особо не рассматривали.
Еще был вариант с “Арминией”, когда она вышла в Бундеслигу. Это я точно знаю, потому что напрямую общался с главным тренером. Но потом произошла ситуация, о которой все знают, и возможность сразу же отпала», — приводятся слова Самошникова на сайте клуба.
Что в Европе и мире
Погба покинет «Ювентус» в конце ноября и станет свободным агентом
Чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба покинет «Ювентус» в конце ноября. Пресс-служба туринского клуба сообщила о досрочном расторжении контракта с 31-летним хавбеком в конце этого месяца месяца. 30 ноября француз станет свободным агентом.
Напомним, Погба был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил этот срок до полутора лет, футболист сможет возобновить тренировки в январе 2025 года.
Погба отыграл за «Ювентус» 190 матчей, забил 34 мяча и сделал 41 голевую передачу.
«Барселона» проявляет интерес к Кварацхелии
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Испании. Интерес к 23-летнему футболисту проявляет «Барселона». Каталонцы уже контактировали с грузинским хавбеком. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Хвича Кварацхелия играет в «Наполи» с июля 2022 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Контракт Кварацхелии действует до лета 2027 года. По данным Transfermarkt футболист оценивается в 80 млн евро.
«Реал» нашел замену Анчелотти
Мадридцы в случае увольнения Карло Анчелотти назначат на пост главного тренера директора Сантьяго Солари. Об этом сообщает издание AS, которое утверждает, что будущее итальянского тренера в «Реале» находится под большим вопросом.
Отметим, что Солари выступал за «Реал» как полузащитник с 2000 по 2005 год и возглавлял команду с октября 2018-го по март 2019-го — после увольнения Хулена Лопетеги.
Под руководством Солари мадридцы провели 31 матч, одержали 21 победу, дважды сыграли вничью и потерпели восемь поражений. Аргентинский специалист был уволен в начале марта 2019-го после поражения в Лиге чемпионов от «Аякса» (1:4) и двух поражений от «Барселоны».
Автор: Николай Соников