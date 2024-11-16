«Реал» готовит масштабную закупку. Травмы вынудили Переса устроить мини-революцию

«На данный момент мы не можем ничего изменить и будем анализировать ситуацию в течение следующих месяцев. В ближайшее время нужно сосредоточиться на текущем составе, так как до рождественского перерыва нет смысла думать о трансферах. Вальверде пока играет на фланге защиты, что, на мой взгляд, вполне приемлемо, а Рауль Асенсио — в центре обороны. Мы будем придерживаться стратегии, которую использовали в прошлом сезоне. Не могу не отметить, что нынешний календарь не предоставляет нашим игрокам достаточно времени для отдыха. Это не только наша проблема, а проблема, касающаяся всего футбольного мира».