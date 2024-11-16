Сергей Юран: за границей тебе могут улыбаться, но ты всегда будешь чужаком

— В Португалии. Поработал там с двумя прекрасными тренерами: Бобби Робсоном и Свен-Йораном Эрикссоном. Я увидел мэтров, поиграл в двух великих клубах. Болельщики обожали меня, в «Порту» приняли как своего. Когда я забил в гостях «Бенфике» и получил красную, болельщики аплодировали мне. Жозе Моуринью говорил, что никогда не видел, чтобы иностранцу из «Порту» фанаты так хлопали.