Салах назвал футболистов, на которых мечтал быть похожим

«Мне нравится, как играл Роналдо [Назарио], а также Зидан и Тотти. Я всегда смотрел на них и видел, как они наслаждаются игрой. Криштиану тоже стал для меня примером, когда я начал играть в Европе. Его преданность футболу поражает, да и как он заботится о своём здоровье — это видно, его достижения говорят сами за себя.



Я смотрел на этих игроков, когда был молод, и мечтал хотя бы раз сыграть с ними или стать похожим на них. У меня была отличная возможность поиграть с Тотти — мы играли вместе два года в Риме. Это было невероятное время, я просто обожал его. Он был потрясающим игроком и обладал невероятной техникой. Кроме того, это был замечательный человек», — приводит слова Салаха пресс-служба мерсисайдцев.



В текущем сезоне Салах провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 10 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 55 млн.