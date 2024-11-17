Жерар Пике оценил тренерские качества Хосепа Гвардиолы

"Я думаю, что на тактическом и стратегическом уровне он гений, он умеет читать игру, предсказывать, чем она закончится, он даёт тебе все необходимые инструменты, чтобы иметь возможность контратаковать или защищаться.



В передаче мотивационного послания ему нет равных, и он умудряется удерживать внимание группы на высоком и постоянном уровне даже на протяжении нескольких лет. Это было очень сложно в раздевалке такого высокого уровня, которая выиграла так много, — приводит слова Пике Corriere dello Sport.