Ван Нистелрой подавлен тем, что ему пришлось покинуть «Манчестер Юнайтед»

48-летний специалист временно исполнял обязанности главного тренера «МЮ» после увольнения Эрика тен Хага. При нем «красные дьяволы» провели 4 матча, в которых одержали 3 победы при 1 ничьей. Ван Нистелрой, по слухам, мог войти в штаб возглавившего «Юнайтед» Рубена Аморима, но в итоге клуб объявил об уходе нидерландца.
«Руд хотел остаться в качестве ассистента. Он бы сказал, если бы не был заинтересован в работе с Аморимом. У Руда были возможности возглавить другую команду, но он специально отринул их, потому что хотел работать в своем любимом клубе.
Не стоит забывать, что Руд очень хорошо проявил себя в “МЮ”: ничья с “Челси” и три победы в других матчах. Можно сказать, что болельщики очень любят его. Он очень хорошо проявил себя в трудных обстоятельствах. Остался непобедимым как тренер. Если Аморим не добьется нужных результатов в первых матчах, болельщики начнут зварть Руда обратно», — отметил Ойер.