Ван Нистелрой подавлен тем, что ему пришлось покинуть «Манчестер Юнайтед»

«Руд хотел остаться в качестве ассистента. Он бы сказал, если бы не был заинтересован в работе с Аморимом. У Руда были возможности возглавить другую команду, но он специально отринул их, потому что хотел работать в своем любимом клубе.



Не стоит забывать, что Руд очень хорошо проявил себя в “МЮ”: ничья с “Челси” и три победы в других матчах. Можно сказать, что болельщики очень любят его. Он очень хорошо проявил себя в трудных обстоятельствах. Остался непобедимым как тренер. Если Аморим не добьется нужных результатов в первых матчах, болельщики начнут зварть Руда обратно», — отметил Ойер.