Глеб — о Флике: не ожидал, что дела у «Барселоны» будут идти так здорово

— Это так. Честно говоря, не ожидал, что дела у «Барселоны» будут идти так здорово. Не думал, что немецкий специалист сможет наладить такую атмосферу в «Барселоне», выстроить игру. Флик — красавчик. Я в него не верил, но ошибся.