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Стало известно, какой трансферный бюджет получит Аморим в «МЮ»

Новый главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим получит «более скромный бюджет» на трансферы, чем его предшественник Эрик тен Хаг. Об это сообщает The Telegraph.

Источник: Getty Images

Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет поручить Амориму раскрыть потенциал состава команды, чтобы избежать постоянного цикла массовых перестроек. Для этого у главного тренера будет ограниченный бюджет на покупку новых игроков, что вынудит его выжимать из имеющихся в клубе футболистов максимум на футбольном поле.

Первым матчем «Манчестер Юнайтед» под руководством нового тренера станет встреча с «Ипсвичем» в воскресенье, 24 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Манчестер Юнайтед
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