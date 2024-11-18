Стало известно, какой трансферный бюджет получит Аморим в «МЮ»

Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет поручить Амориму раскрыть потенциал состава команды, чтобы избежать постоянного цикла массовых перестроек. Для этого у главного тренера будет ограниченный бюджет на покупку новых игроков, что вынудит его выжимать из имеющихся в клубе футболистов максимум на футбольном поле.
Первым матчем «Манчестер Юнайтед» под руководством нового тренера станет встреча с «Ипсвичем» в воскресенье, 24 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.