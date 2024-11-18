Клуб КПЛ наказали на 66 миллионов тенге: подробности

В официальных бумагах указано, что 12 декабря 2023 года представители ФК «Тобол» отправили Забелину проект соглашения о взаимном расторжении трудового договора. То есть, его известили об увольнении не за 5, а за 3 дня до истечения оговоренного срока! На чем и решил сыграть юридически подкованный футболист и направил депешу в палату по разрешению споров ФИФА. Также в своей жалобе он указал, что все эти месяцы пахал на футбольном поле аки пчелка и не согласен с расторжением трудовых отношений.