Владелец «Монако» Рыболовлев: «Я смотрю каждый матч команды»

«Я болею за “Монако”, как это принято говорить у наших болельщиков, везде и всегда. Фактически я смотрю каждый матч где бы я ни находился — в поездке, дома, на стадионе. В любом часовом поясе. Фактически я смотрю все матчи. Одно из самых ярких впечатлений — это матч с “Арсеналом” в 2015 году. Это был домашний матч. Особенно в последние 20 минут я настолько разволновался, что был вынужден уйти с трибуны. Я не мог смотреть матч, потому что был сильно взволнован», — приводятся слова Рыболовлев на сайте клуба.