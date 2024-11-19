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Владелец «Монако» Рыболовлев: «Я смотрю каждый матч команды»

Российский предприниматель и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев рассказал, как болеет за команду.

Источник: asmonaco.com

«Я болею за “Монако”, как это принято говорить у наших болельщиков, везде и всегда. Фактически я смотрю каждый матч где бы я ни находился — в поездке, дома, на стадионе. В любом часовом поясе. Фактически я смотрю все матчи. Одно из самых ярких впечатлений — это матч с “Арсеналом” в 2015 году. Это был домашний матч. Особенно в последние 20 минут я настолько разволновался, что был вынужден уйти с трибуны. Я не мог смотреть матч, потому что был сильно взволнован», — приводятся слова Рыболовлев на сайте клуба.

В том матче «Монако» уступил со счетом 0:2, но смог пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря победе (3:1) в первом выездном поединке.

Монако
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