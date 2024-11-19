Стало известно, какой клуб может возглавить Юрген Клопп

Как сообщает Relevo, в качестве замены аргентинцу руководство «матрасников» видит немецкого специалиста Юргена Клоппа, находящегося без тренерской работы.
Напомним, последним местом работы Юргена Клоппа является «Ливерпуль». Ранее немецкий специалист работал во главе «Боруссии» Дортмунд и «Майнца».
Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. С английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи. С 1 января Клопп станет глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл».