Ибрагимович составил свою символическую сборную из семи футболистов

«Я не хочу никого обидеть, потому что я играл с великими игроками. Я сделаю это быстро… Буффон в воротах, пускай его игра ногами и была не самой лучшей. Если выбрать схему 2−3−1, кого поставить в оборону? Тьяго Силву и Несту. В центр я поставлю Хави, налево — Недведа. Кого поставить на правый фланг? Иньесту. Я определённо упускаю другие имена. В атаку я поставлю Месси. И я буду тренером», — приводит слова Ибрагимовича MilanNews24.