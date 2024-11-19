Футболист «Реала» перенес операцию после разрыва крестообразной связки

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бразильский футболист мадридского «Реала» Эдер Милитао, который ранее получил разрыв крестообразной связки колена, успешно перенес операцию, сообщается на сайте футбольного клуба.
«Реал» 9 ноября разгромил «Осасуну» (4:0) в матче 13-го тура чемпионата Испании. Милитао на 30-й минуте покинул поле на носилках. Также из-за травм в первой половине игры были заменены Родриго и Лукас Васкес.
«Нашему игроку Эдеру Милитао сегодня была успешно проведена операция по поводу разрыва передней крестообразной связки правого колена. Игрок начнет процесс восстановления в ближайшие дни», — говорится в сообщении клуба.
Исходя из характера травмы, Милитао выбыл до конца сезона. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел за «Реал» 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.