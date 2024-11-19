СМИ: Виейра сменит Джилардино на посту главного тренера «Дженоа»

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Патрик Виейра в ближайшее время станет новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Дженоа», сообщает журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в соцсети X.
По данным источника, Виейра сменит Альберто Джилардино уже на этой неделе. Соглашение с 48-летним французским специалистом уже достигнуто.
Последним местом работы Виейра был французский «Страсбур», который он возглавлял в 2023—2024 годах, до этого он тренировал лондонский «Кристал Пэлас», «Ниццу» и американский «Нью-Йорк Сити».
Джилардино, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, возглавляет «Дженоа» с декабря 2022 года. Под его руководством «грифоны» вернулись в Серию A. В нынешнем сезоне генуэзская команда идет на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 10 очков в 12 матчах.