Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Виейра сменит Джилардино на посту главного тренера «Дженоа»

Романо: Виейра сменит Джилардино на посту главного тренера «Дженоа».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Патрик Виейра в ближайшее время станет новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Дженоа», сообщает журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в соцсети X.

По данным источника, Виейра сменит Альберто Джилардино уже на этой неделе. Соглашение с 48-летним французским специалистом уже достигнуто.

Последним местом работы Виейра был французский «Страсбур», который он возглавлял в 2023—2024 годах, до этого он тренировал лондонский «Кристал Пэлас», «Ниццу» и американский «Нью-Йорк Сити».

Джилардино, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, возглавляет «Дженоа» с декабря 2022 года. Под его руководством «грифоны» вернулись в Серию A. В нынешнем сезоне генуэзская команда идет на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 10 очков в 12 матчах.

Чемпионат Италии: таблица и календарь