СМИ: Виейра сменит Джилардино на посту главного тренера «Дженоа»

Джилардино, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, возглавляет «Дженоа» с декабря 2022 года. Под его руководством «грифоны» вернулись в Серию A. В нынешнем сезоне генуэзская команда идет на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 10 очков в 12 матчах.