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Винисиус: «Нам удалось посадить трех или четырех человек за расизм. Мы на правильном пути»

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал о прогрессе, достигнутом в борьбе с расизмом в футболе.

Источник: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

«За последние три месяца нам удалось посадить в тюрьму уже трех или четырех человек и заставить их заплатить за совершенное преступление. Мы на правильном пути. Я играю в Испании, где я так много страдал и до сих пор иногда страдаю, но, конечно же, это происходит в меньшей степени с помощью всех клубов, всех людей, которые делают все возможное для борьбы с расизмом, как это делает CBF (Бразильской конфедерации футбола. — Прим. “СЭ”)», — приводит слова Винисиуса CBF.

Ранее футболист заявлял, что в Испании большие проблемы с расизмом и призывал отобрать у страны право проведения чемпионата мира-2030.

Реал
4:0
Первый тайм: 2:0
Осасуна
Футбол, Испания, Тур 13
9.11.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Висенте Морено
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
34′
Джуд Беллингем
(Рауль Асенсио)
42′
Винисиус Жуниор
(Андрей Лунин)
61′
Винисиус Жуниор
(Браим Диас)
69′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
20
Франсиско Гарсия
22
Антонио Рюдигер
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
3
Эдер Милитау
30′
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
75′
15
Арда Гюлер
7
Винисиус Жуниор
75′
16
Эндрик
11
Родригу
20′
21
Браим Диас
17
Лукас Васкес
46′
10
Лука Модрич
Осасуна
1
Серхио Эррера
12
Хесус Аресо
22
Энцо Бойомо
23
Абель Бретонес
24
Алехандро Катена
55′
6
Лукас Торро
88′
15
Рубен Пенья
59′
9
Рауль Гарсия
7
Хон Монкайола
81′
18
Икер Муньос
10
Аймар Орос
72′
14
Рубен Гарсия
19
Брайан Сарагоса
82′
20
Хосе Арнаис
17
Анте Будимир
71′
16
Бордонадо Мойсес Гомес
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
2
8
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
9
Фолы
16
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Марио Мелеро Лопес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Бразилия
Чемпионат Испании: таблица и календарь