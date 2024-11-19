Винисиус: «Нам удалось посадить трех или четырех человек за расизм. Мы на правильном пути»

«За последние три месяца нам удалось посадить в тюрьму уже трех или четырех человек и заставить их заплатить за совершенное преступление. Мы на правильном пути. Я играю в Испании, где я так много страдал и до сих пор иногда страдаю, но, конечно же, это происходит в меньшей степени с помощью всех клубов, всех людей, которые делают все возможное для борьбы с расизмом, как это делает CBF (Бразильской конфедерации футбола. — Прим. “СЭ”)», — приводит слова Винисиуса CBF.