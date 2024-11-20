В «Кайрате» упрекнули Кержакова после чемпионства в КПЛ-2024

«Рафаэль Радикович является идеальным тренером и человеком, который в первую очередь знает, как найти подход к игрокам, чего, к сожалению, я не могу сказать о его предшественнике (речь об Александре Кержакове. — прим. ред.). Мы полностью доверяем ему, а он доверяет нам, и это очень облегчило совместную работу. Уверен, что его ждет большое будущее», — заявил Зариа.