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В «Кайрате» упрекнули Кержакова после чемпионства в КПЛ-2024

Полузащитник «Кайрата» Гиорги Зариа в интервью Meta-ratings.kz вспомнил об играх под руководством Александра Кержакова, передает Vesti.kz.

Источник: ФК "Спартак" Суботица

Напомним, что по итогам сезона 2024 года «Кайрат» в четвертый раз в истории завоевал чемпионский титул. По ходу сезона клуб возглавляли три специалиста — Кирилл Кекер, Александр Кержаков и Рафаэль Уразбахтин.

«Рафаэль Радикович является идеальным тренером и человеком, который в первую очередь знает, как найти подход к игрокам, чего, к сожалению, я не могу сказать о его предшественнике (речь об Александре Кержакове. — прим. ред.). Мы полностью доверяем ему, а он доверяет нам, и это очень облегчило совместную работу. Уверен, что его ждет большое будущее», — заявил Зариа.

В минувшем сезоне Зариа провел 23 матча и забил шесть голов.

Кайрат
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