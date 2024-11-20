Обычная бабуля прогнала Карло Анчелотти с его места на трибуне стадиона. Это просто умора

Карло Анчелотти — легенда футбола, один из самых узнаваемых тренеров в мире. Он заслужил уважение и признание своей многолетней и более чем успешной работой в футболе. Однако бывают ситуации, когда ни титулы, ни регалии, ни статус ничего не значат. И тебе приходится почувствовать себя обычным человеком — с такими же правами и возможностями, как у других.
Именно такой случай произошел с синьором Карло в далеком 2011-м году. Дело было в Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж». В этот вечер игрался матч молодежного Кубка Англии между «Челси» и «Арсеналом» (команды до 18 лет). Анчелотти, который в тот момент был тренером главной команды «синих», пришел на стадион полицезреть на молодую поросль. Но внезапно начались проблемы.
Этот момент засняли британские телевизионщики. Карло сидит на трибуне, никого не трогает, ждет начала футбольного пиршества и тут краем глаза замечает, что к его месту приближается какая-то бабуля.
Идет она целенаправленно к нему — но не чтобы взять автограф или сфотографироваться. У нее в руках билет — и как раз на то место, которое легкомысленно поспешил занять Анчелотти. И она настойчиво хочет сесть именно тут. При том, что стадион, в общем-то, полупустой (за той игрой в итоге наблюдало около 7 тысяч человек).
Карло удивляется, вступает в диалог, поднимает для убедительности бровь. Но чары на бабулю не действуют. И Карло понимает, что в законопослушной Англии лучше подчиниться. Даже если ты тренер клуба премьер-лиги. И даже если ты на домашнем стадионе команды, которую ты тренируешь.
Видео заканчивается тем, что Карло встает и идет искать другое кресло — в тайной надежде, что не появится новая бабушка и снова не прогонит его.
Владимир Менес