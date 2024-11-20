Обычная бабуля прогнала Карло Анчелотти с его места на трибуне стадиона. Это просто умора

Идет она целенаправленно к нему — но не чтобы взять автограф или сфотографироваться. У нее в руках билет — и как раз на то место, которое легкомысленно поспешил занять Анчелотти. И она настойчиво хочет сесть именно тут. При том, что стадион, в общем-то, полупустой (за той игрой в итоге наблюдало около 7 тысяч человек).