Главная истеричка мира — Холанд, а не Винисиус. Норвежец в этом сезоне бесит всех

А вот то, как норвежец повел себя с защитником «Брайтона» Яном Полом ван Хеке, не лезет ни в какие ворота. После того, как «чайки» вышли вперед, «Ман Сити» попытался организовать финальный навал. В решающем эпизоде мяч в руки забрал вратарь Барт Вербрюгген. Осознав, что поражение неизбежно, Холанд в ярости вцепился Ван Хеке в футболку и оттаскал его по газону. В итоге судья показал норвежцу и голландцу по желтой карточке. Хотя в чем здесь провинился Ван Хеке — не очень понятно.