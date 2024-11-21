Главная истеричка мира — Холанд, а не Винисиус. Норвежец в этом сезоне бесит всех

Многие болельщики — особенно после церемонии вручения «Золотого мяча», которую бойкотировали представители «Реала», — начали с еще большей настойчивостью называть Винисиуса Жуниора истеричкой и нытиком. Мол, Винисиус так расстроился из-за своего поражения в гонке с Родри, что не позволил полететь в Париж всей команде. Хотя, как сообщали инсайдеры, решение о бойкоте принял президент «Реала» Флорентино Перес.
А вот кто действительно истеричка и нытик, так это нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В этом сезоне норвежец с пугающей регулярностью позволяет себе выходки «за гранью фола», но пока выходит сухим из воды. Ниже — несколько наиболее ярких примеров.
В 5-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встречался дома с лондонским «Арсеналом». Несмотря на несправедливое удаление Леандро Троссара, «канониры» вели в счете до 98-й минуты. В итоге «горожанам» удалось спастись — помог гол Джона Стоунса. Сразу после того, как мяч побывал в сетке, Холанд схватил его и исподтишка бросил в затылок защитнику «Арсенала» Габриэлу Магальяйнсу.
В Англии поступок норвежца резко осудили, но до дисциплинарных санкций дело не дошло. «Единственное, что меня действительно взбесило, — это трусливый поступок Холанда. Бросок мяча в голову Габриэлу, когда он отвернулся. Когда Габи повернулся к нему спиной. Поступок настоящего труса», — возмутился Иан Райт, легендарный в прошлом нападающий «Арсенала».
Когда на одной из следующих пресс-конференций Холанда спросили, сожалеет ли он о сделанном, он не посчитал нужным извиниться: «Я мало о чем жалею в жизни. В тот момент был накал эмоций, много чего произошло в этом матче. То, что происходит на поле, остается на поле».
Еще один штрих к портрету Холанда. По окончании матча с «Арсеналом» норвежец в резком тоне отчитал главного тренера гостей Микеля Артету: «Будь поскромнее». Вызывающее нарушение субординации.
Перейдем к матчу 11-го тура, в котором «Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» (1:2). После того, как «чайки» сравняли счет, Холанд от досады завопил как при пожаре. По небу раскатился вой, написал бы Томас Пинчон. Впрочем, это хотя бы нормальное проявление эмоций.
А вот то, как норвежец повел себя с защитником «Брайтона» Яном Полом ван Хеке, не лезет ни в какие ворота. После того, как «чайки» вышли вперед, «Ман Сити» попытался организовать финальный навал. В решающем эпизоде мяч в руки забрал вратарь Барт Вербрюгген. Осознав, что поражение неизбежно, Холанд в ярости вцепился Ван Хеке в футболку и оттаскал его по газону. В итоге судья показал норвежцу и голландцу по желтой карточке. Хотя в чем здесь провинился Ван Хеке — не очень понятно.
Кажется, это самому Холанду нужно быть поскромнее, а не раздавать подобные советы другим. Иначе более внимательный судья отправит норвежца отдыхать еще до финального свистка.
Тимофей Яценко