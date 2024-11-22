Иностранный тренер прокомментировал свое назначение в «Ордабасы»

«Я не хочу комментировать слухи. Могу одно точно сказать — тренер Андрей Мартин сосредоточен на следующем матче “Петрокуба”, мы готовимся хорошо завершить первый этап чемпионата. Наша цель — остаться в турнирной таблице там, где мы находимся, если мы не можем подняться выше. И хотим очень хорошо подготовиться к следующим трем матчам Лиги конференций. Это наша цель, цель клуба, цель тренера. На данный момент никто не связывался (со мной), это всего лишь слухи», — цитирует Мартина Moldfootball.