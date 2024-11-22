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Иностранный тренер прокомментировал свое назначение в «Ордабасы»

Главный тренер «Петрокуба» из Хынчешты молдаванин Андрей Мартин прокомментировал слухи о своем приходе в шымкентский «Ордабасы», передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Казахстанский клуб выбрал главным тренером своего обидчика в Лиге чемпионов.

«Я не хочу комментировать слухи. Могу одно точно сказать — тренер Андрей Мартин сосредоточен на следующем матче “Петрокуба”, мы готовимся хорошо завершить первый этап чемпионата. Наша цель — остаться в турнирной таблице там, где мы находимся, если мы не можем подняться выше. И хотим очень хорошо подготовиться к следующим трем матчам Лиги конференций. Это наша цель, цель клуба, цель тренера. На данный момент никто не связывался (со мной), это всего лишь слухи», — цитирует Мартина Moldfootball.

По ходу сезона «Ордабасы» расстался с белорусским специалистом Александром Седневым, которого сменил казахстанец Кирилл Кекер, тренировавший ранее «Кайрат». При этом сообщалось, что Кекер официально не покинул шымкентский клуб, финишировавший на четвертом месте в КПЛ-2024.

Ордабасы
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