Херардо Мартино подтвердил свой уход из «Интер Майами»

Как отмечается в сообщении, аргентинский специалист покидает клуб по личным причинам. По информации СМИ, новым главным тренером «Интер Майами» должен стать бывший партнер Месси по испанской «Барселоне» Хавьер Маскерано.
«Для меня было честью работать в таком клубе и возглавлять такую особенную команду. Я наслаждался пребыванием в “Интер Майами” и будут дорожить воспоминаниями и отношениями, которые были выстроены здесь, до конца жизни. Ухожу с чувством благодарности за проведенное здесь время и хотел бы искренне поблагодарить всех, кто сделал это возможным», — сказал Мартино.
Мартино возглавлял «Интер Майами» с июня 2023 года. В нынешнем сезоне команда стала победителем регулярного чемпионата MLS, набрав рекордные 74 очка. Однако «Интер Майами» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Атланте Юнайтед», за которую выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.