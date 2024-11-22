Херардо Мартино подтвердил свой уход из «Интер Майами»

«Для меня было честью работать в таком клубе и возглавлять такую особенную команду. Я наслаждался пребыванием в “Интер Майами” и будут дорожить воспоминаниями и отношениями, которые были выстроены здесь, до конца жизни. Ухожу с чувством благодарности за проведенное здесь время и хотел бы искренне поблагодарить всех, кто сделал это возможным», — сказал Мартино.