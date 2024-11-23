Третий «сухарь» Сафонова за «ПСЖ». Качественно отыграл ногами и совершил суперсейв в концовке

Перед 12-м туром лиги 1 на счету Сафонова было четыре матча за «ПСЖ» во всех турнирах и два из них — на ноль. Конкуренция с более именитым Доннаруммой находится в самом разгаре. Матвея даже не вызвали в расположение сборной России в ноябрьскую паузу. Валерий Карпин решил не дергать вратаря, видимо, дав ему возможность побольше потренироваться с партнерами по команде.