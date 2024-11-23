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Третий «сухарь» Сафонова за «ПСЖ». Качественно отыграл ногами и совершил суперсейв в концовке

Выручил в нужный момент.

Источник: AP 2024
Футбол
Франция 2024/2025
Тур 12, 22.11.2024, 23:00
ПСЖ
3
Тулуза
0

Перед 12-м туром лиги 1 на счету Сафонова было четыре матча за «ПСЖ» во всех турнирах и два из них — на ноль. Конкуренция с более именитым Доннаруммой находится в самом разгаре. Матвея даже не вызвали в расположение сборной России в ноябрьскую паузу. Валерий Карпин решил не дергать вратаря, видимо, дав ему возможность побольше потренироваться с партнерами по команде.

И все не зря. Луис Энрике доверил нашему голкиперу место в старте на матч с «Тулузой» — крепким французским середняком.

Не сказать, что у Сафонова было много работы в первом тайме. Соперник «ПСЖ» нанес всего один удар в створ ворот, а самый опасный момент возник после выстрела Джошуа Кинга. К счастью, на пути мяча встал Бералдо. Не факт, что Матвей выручил бы. Хотя расположился грамотно, внимательно отслеживая траекторию полета снаряда.

Во второй 45-минутке напряжение в штрафной парижан возникало довольно часто. Первое время удары либо блокировались, либо толком не получались. Хотя и наносились порой из очень опасных зон. А в концовке встречи при счете 1:0 россиянин впервые выручил свою команду по-настоящему — мгновенно сложился и совершил суперсейв, переведя мяч на угловой.

В чем был особенно хорош 25-летний вратарь, так это в игре ногами. Сафонов регулярно помогал одноклубникам выходить из-под прессинга, раздавая передачи. Впрочем, это уже давно никого не удивляет. Главный тренер парижан не раз высказывался об этом качестве россиянина. Например, после встречи с «Лансом» (1:0) Энрике сказал журналистам следующее:

«Я знал, что у нас будут большие трудности из-за прессинга “Ланса”, очень сильного прессинга, единственный свободный игрок в данном случае — вратарь. У меня навязчивая идея: чтобы все футболисты были способны сыграть. Я хочу, чтобы Сафонов был готов выйти на поле в любой момент».

Источник: Xavier Laine/Getty Images

В итоге «ПСЖ» довел дело до победы со счетом 3:0 — отличились Невеш, Бералдо и Витинья. Первый гол получился на загляденье: точный кросс от Хакими и удар в одно касание с лета.

Матвей же закинул в свою копилку третий «сухарь» (второй подряд). А еще отметился 90 процентами точных передач (19 из 21). Отыграл без ошибок и не терял концентрацию. Иного от него и не требовалось.

Что еще важнее — Сафонов получил мощнейший эмоциональный заряд перед следующей неделей. А там у столичного клуба не только матч в Лиге чемпионов против «Баварии», но и встреча с «Нантом». И в игре с каким-то из этих клубов наш вратарь должен получить еще одну возможность проявить себя. За сегодняшнее выступление Луис Энрике наверняка поставит ему высокую оценку.

Автор: Роман Кольцов

ПСЖ
3:0
Первый тайм: 1:0
Тулуза
Футбол, Франция, Тур 12
22.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Карлес Мартинес
Голы
ПСЖ
Жоау Невеш
(Ашраф Хакими)
35′
Лукас Бералдо
84′
Витор Феррейра Витинья
(Рандаль Коло Муани)
90+1′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
44′
35
Лукас Бералдо
37
Милан Шкриньяр
11
Марко Асенсио
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
42
Йорам Заге
46′
17
Витор Феррейра Витинья
14
Дезире Дуэ
60′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
73′
8
Фабиан Руис
29
Брэдли Барколя
81′
23
Рандаль Коло Муани
Тулуза
50
Гийом Ресте
3
Марк Маккензи
4
Чарли Крессуэлл
8
Венсан Сьерро
15
Арон Деннум
75′
7
Закария Абухляль
43′
6
Юмит Акдаг
89′
39
Джейди Канво
12
Уоррен Каманзи
64′
17
Габриэль Суасо
24
Кристиан Кассерес
78′
20
Никлас Шмидт
37
Янн Гбоо
64′
80
Шави Бабика
13
Джошуа Кинг
78′
19
Франк Магри
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
11
Фолы
14
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Гаэль Ангула
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Тулуза
Чемпионат Франции: таблица и календарь