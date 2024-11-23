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«Арсенал» прервал серию без побед в чемпионате Англии

«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» и прервал серию без побед в АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» нанес разгромное поражение «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Букайо Сака (15-я минута), Томас Парти (52) и Итан Нванери (86).

«Арсенал» (22 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда прервала четырехматчевую серию без побед в чемпионате. «Ноттингем Форест» (19) располагается на шестой строчке.

Результаты других матчей:

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» — 2:2;

«Борнмут» — «Брайтон» — 1:2;

«Фулхэм» — «Вулверхэмптон» — 1:4;

«Эвертон» — «Брентфорд» — 0:0.

Арсенал
3:0
Первый тайм: 1:0
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 12
23.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Эшпириту Санту Нуну
Голы
Арсенал
Букайо Сака
15′
Томас Партей
52′
Итан Нванери
86′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
23
Микель Мерино
9
Габриэл Жезус
31′
19
Леандро Троссар
12
Юррьен Тимбер
88′
15
Якуб Кивер
33
Риккардо Калафьори
67′
17
Александр Зинченко
8
Мартин Эдегор
82′
53
Итан Нванери
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
24′
46′
5
Томас Партей
7
Букайо Сака
44′
83′
30
Рахим Стерлинг
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
5
Мурильо
31
Никола Миленкович
34
Ола Айна
45+5′
18
Джеймс Уорд-Проуз
22
Райан Йейтс
70′
14
Каллум Хадсон-Одои
19
Алекс Морено
73′
7
Неко Уильямс
16
Николас Домингес
63′
11
Крис Вуд
9
Тайво Авонийи
63′
24
Рамон Соса
21
Энтони Эланга
46′
20
Жота Силва
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
1
10
Фолы
11
4
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Ноттингем Форест
Чемпионат Англии: таблица и календарь