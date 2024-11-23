«Арсенал» прервал серию без побед в чемпионате Англии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» нанес разгромное поражение «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Букайо Сака (15-я минута), Томас Парти (52) и Итан Нванери (86).
«Арсенал» (22 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда прервала четырехматчевую серию без побед в чемпионате. «Ноттингем Форест» (19) располагается на шестой строчке.
Результаты других матчей:
«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» — 2:2;
«Борнмут» — «Брайтон» — 1:2;
«Фулхэм» — «Вулверхэмптон» — 1:4;
«Эвертон» — «Брентфорд» — 0:0.