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«Милан» поделил очки с «Ювентусом» в матче 13-го тура Серии А

Завершился матч 13-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Ювентус».

Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 13 сыгранных матчей «Милан» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 19 очков. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 25 очков. Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Интер», у которого 28 очков.

Милан
0:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 13
23.11.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Тиагу Мотта
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
28
Малик Тшау
14
Тиджани Рейндерс
29
Юссуф Фофана
70′
7
Альваро Мората
10
Рафаэл Леау
26′
22
Эмерсон Роял
67′
84′
2
Давиде Калабрия
46
Маттео Габбиа
84′
31
Страхиня Павлович
8
Рубен Лофтус-Чик
70′
11
Кристиан Пулишич
80
Юнус Муса
84′
21
Сэмюэл Чуквуэзе
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
27′
15
Пьер Калюлю
27
Андреа Камбьясо
5
Мануэль Локателли
86′
8
Тен Копмейнерс
19
Кефрен Тюрам
37
Николо Савона
90′
6
Данилу
15
Кенан Йылдыз
90′
51
Самуэль Мбангула
16
Уэстон Маккенни
80′
21
Николо Фаджоли
7
Франсишку Консейсау
80′
22
Тимоти Веа
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
7
1
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
9
Фолы
12
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
Ювентус
Чемпионат Италии: таблица и календарь