«Милан» поделил очки с «Ювентусом» в матче 13-го тура Серии А

После 13 сыгранных матчей «Милан» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 19 очков. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 25 очков. Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Интер», у которого 28 очков.