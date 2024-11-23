«Сити» буквально распотрошили. Такого унижения на своём поле при Гвардиоле ещё не было

Мы уже писали про проблемы «Сити» в последнее время. Перед паузой на матчи сборных у команды Гвардиолы было четыре поражения подряд, с учётом всех турниров. Ещё недавно клуб называли сильнейшим в мире, а теперь он резко теряет свои позиции. И если раньше много говорили о возможном уходе главного тренера, то теперь он продлил контракт, и опасения на этот счёт должны были уйти. Только вот уверенности футболистам это не придало.