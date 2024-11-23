Тренер «Ман Сити» Гвардиола прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» в 12-м туре АПЛ

«В данный момент мы слабы в обороне. Мы начали очень хорошо, как обычно, но не смогли забить, а затем пропустили. После этого мы пропустили ещё немного, что сейчас сложно для наших эмоций.



За восемь лет мы никогда не были в такой ситуации. Теперь мы должны прожить её и сломать, выиграв следующие игры, особенно следующую. Сейчас мы видим вещи по-одному, может быть, через несколько недель мы увидим это по-другому.



Испытывают ли игроки трудности? Конечно. Мы счастливы, когда выигрываем, и обеспокоены, когда проигрываем. Это нормально. Если бы они или я не волновались, возникла бы проблема. Мы не привыкли к такой ситуации, но такова жизнь. Иногда такое случается, и мы должны это принять. Это то, что есть сейчас, и мы встанем и сделаем это», — приводит слова Гвардиолы BBC.