«В данный момент мы слабы в обороне. Мы начали очень хорошо, как обычно, но не смогли забить, а затем пропустили. После этого мы пропустили ещё немного, что сейчас сложно для наших эмоций.
За восемь лет мы никогда не были в такой ситуации. Теперь мы должны прожить её и сломать, выиграв следующие игры, особенно следующую. Сейчас мы видим вещи по-одному, может быть, через несколько недель мы увидим это по-другому.
Испытывают ли игроки трудности? Конечно. Мы счастливы, когда выигрываем, и обеспокоены, когда проигрываем. Это нормально. Если бы они или я не волновались, возникла бы проблема. Мы не привыкли к такой ситуации, но такова жизнь. Иногда такое случается, и мы должны это принять. Это то, что есть сейчас, и мы встанем и сделаем это», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Тренер «Ман Сити» Гвардиола прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» в 12-м туре АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (0:4).
«В данный момент мы слабы в обороне. Мы начали очень хорошо, как обычно, но не смогли забить, а затем пропустили. После этого мы пропустили ещё немного, что сейчас сложно для наших эмоций.
Хосеп Гвардиола
Ангелос Постекоглу
Джеймс Мэддисон
(Деян Кулушевски)
13′
Джеймс Мэддисон
(Сон Хын Мин)
20′
Педро Порро
(Доминик Соланке)
53′
Бреннан Джонсон
(Тимо Вернер)
90+3′
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
90+2′
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
78′
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
5
Джон Стоунс
46′
6
Натан Аке
82
Рико Льюис
55′
74′
17
Кевин Де Брейне
80′
26
Савио
74′
10
Джек Грилиш
1
Гульельмо Викарио
6
Раду Дрэгушин
23
Педро Порро
33
Бен Дэвис
8
Ив Биссума
1′
19
Доминик Соланке
21
Деян Кулушевски
13
Дестини Удоджи
90′
24
Джед Спенс
10
Джеймс Мэддисон
90′
15
Лукас Бергвалль
29
Пап Метар Сарр
80′
90′
16
Тимо Вернер
7
Сон Хын Мин
63′
22
Бреннан Джонсон
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
3
19
Фолы
9
2
Офсайды
3
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти