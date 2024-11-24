Гвардиола установил тренерский статистический антирекорд

Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впервые в карьере проиграл домашний матч чемпионата с разницей в четыре мяча, сообщает Squawka.
По информации источника, Гвардиола, ранее тренировавший «Барселону» и «Баварию», никогда не проигрывал на своём поле с разницей в четыре мяча.
Кроме того, испанский специалист проиграл «Тоттенхэму» больше матчей (9), чем любому другому сопернику за всю свою тренерскую карьеру.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей.