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Гвардиола установил тренерский статистический антирекорд

Английский «Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 4:0 в матче 12-го тура английской Премьер-лиги, который проходил на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).

Источник: Reuters

Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впервые в карьере проиграл домашний матч чемпионата с разницей в четыре мяча, сообщает Squawka.

По информации источника, Гвардиола, ранее тренировавший «Барселону» и «Баварию», никогда не проигрывал на своём поле с разницей в четыре мяча.

Кроме того, испанский специалист проиграл «Тоттенхэму» больше матчей (9), чем любому другому сопернику за всю свою тренерскую карьеру.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей.

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