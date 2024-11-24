«Челси» и «Арсенал» почти догнали «Ман Сити», «Сельта» устроила крутой камбэк против «Барселоны», «Аталанта» первая в Италии

«Челси» сохраняет позиции в первой тройке, укрепив их победой в Лестере в первом матче дня. Синие сразу взяли игру под контроль, и гол гостей был вопросом времени. Его автором стал Джексон, который поборолся перед штрафной и отправил мяч в угол после скидки Энцо Фернандеса. Аргентинец в трех последних матчах с учетом всех турниров записал на свой счет шесть результативных передач, а у Джексона — как бы его ни критиковали — уже больше голов за лондонскую команду, чем у Эрнана Креспо (21). В итоге все вопросы при активной поддержке Кукурельи сняла та же парочка. Сенегальский снайпер пробил головой с подачи испанского латеряля, а на добивание первым успел Энцо. Заработанный «лисами» пенальти на исходе добавленного арбитром времени уже ничего изменить не мог. А после победы можно было посмеяться над эпизодом, в котором Палмер бил в пустые ворота, но на пути мяча оказался его одноклубник Мадуэке.