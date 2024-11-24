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Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал ничью с «Сельтой». Каталонцы вели в счёте — 2:0

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о результате матча 14-го тура испанской Примеры между каталонской командой и «Сельтой».

Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Отметим, что каталонцы по ходу встречи вели в счёте — 2:0.

"Такие результаты могут происходить, и хотя мы этого не хотели, важно не падать духом и двигаться дальше. Это всего лишь одна игра. В последних матчах турнира мы набрали лишь одно очко из шести возможных, и этими показателями мы, мягко говоря, недовольны. Уверен, что каждый может играть лучше.

Результат — это отражение нашей игры. Если ты не выкладываешься на 100%, победу не одержать. Всё очень просто. Надеюсь, данная неудача не скажется на нашей игре в Лиге чемпионов", — приводит слова Флика испанское издание Marca.

После 14 сыгранных матчей «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 34 очка. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 18 очков.

Сельта
2:2
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 14
23.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Ханс-Дитер Флик
Голы
Сельта
Альфонсо Гонсалес
84′
Уго Альварес
(Хави Родригес)
86′
Барселона
Рафинья
(Жюль Кунде)
15′
Роберт Левандовски
61′
Составы команд
Сельта
13
Висенте Гуаита
2
Карл Старфельт
3
Оскар Мингеса
20
Маркос Алонсо
90+5′
32
Хави Родригес
60′
6
Илайш Мориба
90+3′
30
Уго Альварес
8
Фран Бельтран
75′
33
Уго Сотело
87′
9
Анастасиос Дувикас
75′
7
Борха Иглесиас
10
Яго Аспас
45′
90′
18
Пабло Дуран
17
Жонатан Бамба
62′
12
Альфонсо Гонсалес
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
17
Марк Касадо
75′
82′
11
Рафинья
35
Херард Мартин
3′
46′
32
Эктор Форт
80′
6
Гави
75′
16
Фермин Лопес
90+1′
8
Педри
75′
21
Френки де Йонг
20
Дани Ольмо
89′
14
Пабло Торре
9
Роберт Левандовски
89′
18
Пау Виктор
Статистика
5
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
13
Фолы
9
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Сельта
Чемпионат Испании: таблица и календарь