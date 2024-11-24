Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал ничью с «Сельтой». Каталонцы вели в счёте — 2:0

"Такие результаты могут происходить, и хотя мы этого не хотели, важно не падать духом и двигаться дальше. Это всего лишь одна игра. В последних матчах турнира мы набрали лишь одно очко из шести возможных, и этими показателями мы, мягко говоря, недовольны. Уверен, что каждый может играть лучше.