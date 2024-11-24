До января Холанд подпишет новый контракт с «Сити», рассчитанный до 2029 года — Marca

По информации источника, продление контракта «Манчестер Сити» с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой стало одной из причин убеждённости норвежского футболиста в правильности решения пролонгации трудового соглашения.
Подчёркивается, что «горожане» готовы идти на некоторые уступки при заключении нового соглашения с Холандом. Планируется, что в контракте 24-летнего футболиста будет предусмотрен пункт о досрочном расторжении в случае интереса к нему со стороны определённых клубов, например, таких как мадридский «Реал».