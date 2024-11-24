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В «Актобе» назвали причины, по которым не выиграли золото КПЛ-2024

Капитан «Актобе» Леонель Струмия объяснил, почему команде не удалось выиграть чемпионство в минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

«Повторюсь, ключевой причиной стали ошибки в матчах, где мы должны были брать очки. Вспомните поражение “Жетысу” и ничью с “Кайсаром”. Нам нужно лучше анализировать игры, исправлять тактические недочеты и избегать потерь в матчах с аутсайдерами. “Актобе” должен всегда бороться за лидерство, и я верю, что вскоре клуб станет постоянным чемпионом», — заявил Струмия в интервью Meta-ratings.kz.

В прошедшем сезоне «Кайрат» занял первое место в чемпионате Казахстана. На втором расположилась «Астана», на третьем — «Актобе».

Струмия сыграл 21 матч в КПЛ, результативными действиями не отметился.

Актобе
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