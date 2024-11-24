В «Актобе» назвали причины, по которым не выиграли золото КПЛ-2024

«Повторюсь, ключевой причиной стали ошибки в матчах, где мы должны были брать очки. Вспомните поражение “Жетысу” и ничью с “Кайсаром”. Нам нужно лучше анализировать игры, исправлять тактические недочеты и избегать потерь в матчах с аутсайдерами. “Актобе” должен всегда бороться за лидерство, и я верю, что вскоре клуб станет постоянным чемпионом», — заявил Струмия в интервью Meta-ratings.kz.