Моуринью отреагировал на информацию о возможном переходе Роналду в «Фенербахче»

"Криштиану может приехать в Стамбул, чтобы поесть, потому что этот город находится на полпути между Саудовской Аравией и Португалией. Также Роналду может сесть на свой частный самолёт с целью навестить своего старого друга Жозе Моуринью. Тогда мы сможем поесть в моём отеле.