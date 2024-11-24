Моуринью отреагировал на информацию о возможном переходе Роналду в «Фенербахче»

"Криштиану может приехать в Стамбул, чтобы поесть, потому что этот город находится на полпути между Саудовской Аравией и Португалией. Также Роналду может сесть на свой частный самолёт с целью навестить своего старого друга Жозе Моуринью. Тогда мы сможем поесть в моём отеле.
Что касается тех, кто говорит, что он будет играть за «Фенербахче», то они либо не понимают, что пишут, либо довольны нелепыми новостями, которые распространяют", — приводит слова Моуринью Fanatik в соцсети Х (ранее Twitter).
Ранее в СМИ появлялась информация, что Моуринью лично звонил Роналду, чтобы пригласить в «Фенербахче».