Перес: никто и представить не может, какие усилия приложил Мбаппе ради перехода в «Реал»

Французский футболист присоединился к мадридскому клубу минувшим летом в качестве свободного агента. До этого, с 2018 года Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами.