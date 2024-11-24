Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перес: никто и представить не может, какие усилия приложил Мбаппе ради перехода в «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отметил сложность осуществления перехода нападающего Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

Источник: Getty Images

«Переход Мбаппе [в “Реал”] стал одним из главных событий в мире футбола. Ради этого он приложил такие усилия, о которых многие даже не подозревают. Килиан уже помог нам выиграть первый титул — Суперкубок Европы», — приводит слова Переса AS.

Французский футболист присоединился к мадридскому клубу минувшим летом в качестве свободного агента. До этого, с 2018 года Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами.

Реал
ПСЖ