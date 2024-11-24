У позора Гвардиолы есть конкретные причины: дело не только в травме Родри

«Манчестер Сити» проиграл пять матчей подряд во всех турнирах — удивительная статистика для команды, которой руководит Хосеп Гвардиола. 1:2 от «Тоттенхэма» в Кубке лиги, по 1:2 от «Борнмута» и «Брайтона» в АПЛ, разгром на поле «Спортинга» в Лиге чемпионов (1:4 с хет-триком Виктора Дьекереша) и, наконец, вчерашнее унижение — 0:4 на своем поле от того же «Тоттенхэма» в рамках АПЛ.
Для справки: в последний раз «Манчестер Сити» терпел пять поражений подряд в апреле 2006 года — задолго до денег шейхов и статуса топ-клуба. Давайте разбираться, в чем причины глубокого кризиса, в который угодили «горожане».
Первая и очевидная проблема — возраст ведущих игроков. Нынешняя команда «Сити» уже прошла пик своей молодости. Илкаю Гюндогану и Кайлу Уокеру исполнилось по 34 года, Кевину Де Брейне стукнуло 33, Эдерсону — 31, Матео Ковачичу, Джону Стоунсу и Бернарду Силве — по 30. Гюндоган уходил из Манчестера еще полтора года назад, но, проведя один сезон в «Барселоне», вернулся на «Этихад» — и не сказать, чтобы обрел после камбэка вторую молодость.
Сейчас Илкай вынужденно (из-за травм Родри и Ковачича) исполняет роль опорного полузащитника, что дается ему как минимум со скрипом, а скорее — с большим трудом. Одним из виновников унижения с «Тоттенхэмом» стал именно Гюндоган: в случае с первым голом этнический турок бросил бежать за Джеймсом Мэддисоном, который ворвался в штрафную и легко переиграл Эдерсона.
В билд-апе третьего гола Деян Кулушевски легко прокинул Гюндогану мяч между ног и разогнал контратаку — она закончилась точным ударом Педро Порро. Родри в подобных эпизодах редко допускал результативные промахи.
Серьезная травма обладателя «Золотого мяча» (Родри порвал кресты в матче с «Арсеналом») — безусловно, главная головная боль Гвардиолы. Ни Ковачич, ни тем более Гюндоган не могут в полной мере дублировать функции испанца. На одной из недавних пресс-конференций Пеп сравнил Родри ни много ни мало с Лионелем Месси: «Нам не хватает Родри — лучшего игрока в мире. Представьте себе наш период в “Барселоне”, когда Месси был лучшим футболистом, но мы бы играли в том сезоне без Месси».
Когда в составе есть Родри, «Манчестер Сити» непобедим — и это не журналистская гипербола, а «медицинский» факт. За весь прошлый сезон «горожане» проиграли во всех турнирах (исключая серии пенальти с «Реалом» и с «Арсеналом» в Суперкубке) лишь пять матчей. В четырех из них на поле отсутствовал Родри, а единственное поражение с участием испанца пришлось на последний матч кампании — финал Кубка против «Манчестер Юнайтед». Неудивительно, что и в этом сезоне «Ман Сити» угодил в черную полосу именно в отсутствие Родри.
Наконец, нельзя забывать и о том, что команда Гвардиолы попросту пресытилась успехами. Четыре чемпионства подряд, золотой требл в 2023-м — Де Брейне и остальным лидерам не так легко изыскивать мотивацию, когда они уже выиграли все что можно. Не зря говорят: забраться на вершину очень трудно, но еще труднее — на ней удержаться. По этой же причине одним из безусловно светлых пятен в игре «Ман Сити» остается Савиньо — 20-летний бразилец, перебравшийся на «Этихад» только этим летом и еще голодный до титулов.
Так или иначе, но «горожанам» предстоит серьезная перестройка, и Гвардиола, продливший контракт с клубом еще на два сезона, готов ее осуществить. Пока же перед остальными грандами лиги («Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси») открывается прямая дорога к золоту — и этим шансом нужно пользоваться, не дожидаясь момента, когда «Сити» вновь встанет на победные рельсы.
Тимофей Яценко