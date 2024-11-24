У позора Гвардиолы есть конкретные причины: дело не только в травме Родри

Наконец, нельзя забывать и о том, что команда Гвардиолы попросту пресытилась успехами. Четыре чемпионства подряд, золотой требл в 2023-м — Де Брейне и остальным лидерам не так легко изыскивать мотивацию, когда они уже выиграли все что можно. Не зря говорят: забраться на вершину очень трудно, но еще труднее — на ней удержаться. По этой же причине одним из безусловно светлых пятен в игре «Ман Сити» остается Савиньо — 20-летний бразилец, перебравшийся на «Этихад» только этим летом и еще голодный до титулов.