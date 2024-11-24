Дагестанка из академии «Манчестер Сити» сообщила, что попала в сборную Англии. Настолько сильная?

Шихшабекова написала эмоциональный пост: «Сборная Англии! Важнейший момент в моей жизни: это воплощение мечты, и оно было бы невозможно без невероятной поддержки, которую я получила на этом пути. Огромное спасибо всем тренерам и сотрудникам академии “Манчестер Сити”, а также всем моим детским тренерам, школьным учителям и персоналу, которые помогли мне стать тем игроком и человеком, которым я являюсь сегодня. Моей семье, наставникам и товарищам по команде, которые направляли меня и верили в меня, я не могу не выразить свою благодарность. После всей вашей поддержки и усилий я стала игроком сборной Англии!!!».