Врач-косметолог подал в суд на Криштиану Роналду — The Sun

Врач-косметолог Рошан Равиндран утверждает, что португальский футболист не заплатил за процедуры, которые получал во время выступления за «Манчестер Юнайтед» в 2021 и 2022 годах. По информации источника, речь идёт о неоплаченном счёте в размере £ 40 тыс. Специалист, который специализируется на ботоксе, филлерах, уходе за кожей и подтяжке бровей, намерен взыскать невыплаченную сумму через суд.