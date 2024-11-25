«Лацио» с помощью гола Жиго одержал 5-ю победу кряду и на одно очко отстает от лидера Серии А

«Лацио» одержал 5-ю подряд победу в Серии А и набрал 28 очков, сравнявшись с «Аталантой», «Интером» и «Фиорентиной», которые вместе делят 2-ю строчку в турнирной таблице, на одно очко отставая от лидирующего «Наполи». «Болонья» с 18 баллами на счету идет на 8-й строчке.