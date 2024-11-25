Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лацио» с помощью гола Жиго одержал 5-ю победу кряду и на одно очко отстает от лидера Серии А

«Лацио» на своем поле одержал крупную победу над «Болоньей» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Источник: Getty Images

Гости остались в меньшинстве уже на 35-й минуте — вторую желтую карточку получил полузащитник Томмазо Побега.

По голу в ворота «Болоньи» забили экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго (68-я минута), Маттиа Дзакканьи (72) и Фисайо Деле-Баширу (90+2).

«Лацио» одержал 5-ю подряд победу в Серии А и набрал 28 очков, сравнявшись с «Аталантой», «Интером» и «Фиорентиной», которые вместе делят 2-ю строчку в турнирной таблице, на одно очко отставая от лидирующего «Наполи». «Болонья» с 18 баллами на счету идет на 8-й строчке.

Лацио
3:0
Первый тайм: 0:0
Болонья
Футбол, Италия, Тур 13
24.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Марко Барони
Винченцо Итальяно
Голы
Лацио
Самюэль Жиго
68′
Маттиа Дзакканьи
(Лука Пеллегрини)
72′
Фисайо Деле-Баширу
(Густав Исаксен)
90+2′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
3
Лука Пеллегрини
90+1′
34
Марио Хила
6
Никола Ровелла
8
Маттео Гендузи
29
Мануэль Лаццари
13
Алессио Романьоли
46′
2
Самюэль Жиго
63′
5
Матиас Весино
60′
18
Густав Исаксен
10
Маттиа Дзакканьи
74′
20
Лум Чауна
84′
9
Родригес Педро
60′
19
Булай Диа
11
Валентин Кастельянос
85′
7
Фисайо Деле-Баширу
Болонья
34
Федерико Равалья
26
Джон Лукуми
29
Лоренцо Де Сильвестри
31
Сэм Бекема
33
Хуан Миранда
18
Томмазо Побега
23′
35′
8
Ремо Фройлер
74′
80
Джованни Фаббиан
7
Риккардо Орсолини
46′
6
Никола Моро
9
Сантьяго Кастро
81′
2
Эмиль Хольм
90+1′
10
Йеспер Карлссон
46′
82
Кацпер Урбаньски
21
Йенс Одгор
74′
24
Тейс Даллинга
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
3
4
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
0
14
Фолы
14
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Антонио Рапуано
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лацио
Болонья
Чемпионат Италии: таблица и календарь