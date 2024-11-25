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«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетику» из Бильбао в чемпионате Испании

«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл «Атлетику» из Бильбао в чемпионате Испании.

Источник: Cesar Ortiz/Soccrates/Getty Images

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Футболисты «Реал Сосьедад» уступили «Атлетику» из Бильбао в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Ойан Сансет (26-я минута).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку на матч. Ранее в пресс-службе клуба сообщили РИА Новости, что россиянин испытывает мышечный дискомфорт. Захарян получил повреждение во время тренировки 17 июля. Ему была диагностирована травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате растяжения связок. В августе полузащитник был прооперирован в Барселоне. В середине октября 21-летний россиянин начал тренироваться в общей группе после травмы. В конце месяца Захарян вернулся к индивидуальным тренировкам.

«Атлетик» (23 очка) прервал трехматчевую серию без побед и вышел на пятое место. «Реал Сосьедад» (18) располагается на десятом месте.

В следующем матче чемпионата Испании «Реал Сосьедад» 1 декабря примет «Бетис», «Атлетик» в этот же день сыграет на выезде с «Райо Вальекано».

Атлетик
1:0
Первый тайм: 1:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 14
24.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
San Mames
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Иманол Альгвасиль
Голы
Атлетик
Ойян Сансет
(Нико Уильямс)
26′
Составы команд
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
3
Даниэль Вивиан
5
Йерай Альварес
17
Юри Берчиче
90+2′
18
Оскар Де Маркос
10
Нико Уильямс
8
Ойян Сансет
69′
20
Унаи Гомес
24
Беньят Прадос
41′
60′
31
Микель Хаурехисар
11
Альваро Джало
60′
12
Горка Гурусета
16
Иньиго Руис де Галаррета
76′
77′
21
Андер Агуэра Эррера
9
Иньяки Уильямс
76′
7
Алехандро Беренгер
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
21
Найеф Агерд
90+1′
4
Мартин Субименди
5
Игор Субельдия
21′
24
Лука Сучич
10
Микель Ойярсабаль
12
Хави Лопес
53′
75′
3
Айен Муньос
27
Хон Арамбуру
84′
6
Ариц Элустондо
14
Такэфуса Кубо
60′
23
Брайс Мендес
7
Андер Барренечеа
60′
11
Шеральдо Беккер
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
18
Фолы
9
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетик
Реал Сосьедад
Чемпионат Испании: таблица и календарь