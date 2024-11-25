«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетику» из Бильбао в чемпионате Испании

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку на матч. Ранее в пресс-службе клуба сообщили РИА Новости, что россиянин испытывает мышечный дискомфорт. Захарян получил повреждение во время тренировки 17 июля. Ему была диагностирована травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате растяжения связок. В августе полузащитник был прооперирован в Барселоне. В середине октября 21-летний россиянин начал тренироваться в общей группе после травмы. В конце месяца Захарян вернулся к индивидуальным тренировкам.