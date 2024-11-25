«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетику» из Бильбао в чемпионате Испании

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Футболисты «Реал Сосьедад» уступили «Атлетику» из Бильбао в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Ойан Сансет (26-я минута).
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку на матч. Ранее в пресс-службе клуба сообщили РИА Новости, что россиянин испытывает мышечный дискомфорт. Захарян получил повреждение во время тренировки 17 июля. Ему была диагностирована травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате растяжения связок. В августе полузащитник был прооперирован в Барселоне. В середине октября 21-летний россиянин начал тренироваться в общей группе после травмы. В конце месяца Захарян вернулся к индивидуальным тренировкам.
«Атлетик» (23 очка) прервал трехматчевую серию без побед и вышел на пятое место. «Реал Сосьедад» (18) располагается на десятом месте.
В следующем матче чемпионата Испании «Реал Сосьедад» 1 декабря примет «Бетис», «Атлетик» в этот же день сыграет на выезде с «Райо Вальекано».