Салах спас «Ливерпуль» от катастрофы, «Реал» приблизился к «Барселоне», яркие матчи Кокорина и Чалова

Взобравшаяся перед международной паузой на третье место «Фиорентина» не собирается сбрасывать обороты и в Комо продлила победную серию до семи матчей. Это лишь второй подобный отрезок за всю историю «фиалок», а лучше (восемь туров) было только в далеком 1960 году. Чтобы повторить клубный рекорд, команде Раффаэле Палладино нужно через неделю обыгрывать «Интер», и предстоящая встреча во Флоренции в какой-то степени даст ответ на вопрос о соответствии амбиций занимаемому месту. А против «Комо» победа была одержана на классе, хотя при счете 1:0 Де Хеа пришлось включать режим супермена. В одной атаке переживающий ренессанс испанец остановил опаснейший удар, после чего справился с первым добиванием, а второе отменил, у линии ворот смахнув мяч с ноги соперника. Можно сказать, вратарь встряхнул команду, и она избавила себя от нервной концовки благодаря отличившемуся в четвертом туре подряд Мойзе Кину. Его семь мячей на данном турнирном отрезке — даже большее откровение, чем привычно классная для этого сезона игра Де Хеа.