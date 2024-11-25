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Американцы винят русского футболиста в вылете любимой команды из плей-офф: «Продайте Миранчука обратно!»

Реально был так плох?

Источник: Sport24

Этой ночью «Атланта» Миранчука завершила свои выступления в плей-офф MLS: минимально уступили «Орландо Сити» в ¼ финала (0:1) и остались в шаге от полуфинала. Впрочем, главный подвиг команда уже совершила: обошла «Майами» Месси и Суареса в прошлом этапе розыгрыша.

Если в прошлом победном матче, до паузы на сборные (куда Алексей, кстати, суммарно добирался двое суток), русского хавбека фанаты обдали самыми теплыми эмоциями, то в этот раз — ровно наоборот: тотальная грусть.

Алексей провел весь матч против «Орландо», больше всех шустрил в чужой штрафной (по данным Opta), дважды пробил по воротам. А на последних минутах — в очевидном, по мнению фанатов, моменте — на удар не решился. После длиннющего — со своей половины поля— слалома от одноклубника Алексей на краю штрафной просто уперся в двух защитников и откатил мяч на фланг.

«[Клуб] платит Миранчуку большие деньги, а тот не нанес удар на последней минуте матча плей-офф».

Глобально настроение фанатов — примерно такое:

«Вы видели Миранчука? И я нет».

«Миранчук, вообще-то говоря, полное дерьмо. Как он не отдал передачу Муюмбе — мне непонятно “.

«Пожалуйста, продайте Миранчука обратно — туда, откуда вы его взяли».

«Это осталось незамеченным, но наше “новое звездное подписание” Миранчук был абсолютно незаметен в 4 играх плей-офф подряд. Он должен быть тем парнем, который что-то создаст. А от него столько же вдохновения, сколько и от простого хот-дога».

«Атланта» заплатила слишком много за Миранчука. Он просто ходит и теряет мяч".

Между тем, Алексей Миранчук в завершившемся сезоне провел за «Атланту» 14 игр и 1156 минут на поле. В его активе — 3 гола и 4 результативные передачи.