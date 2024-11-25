Американцы винят русского футболиста в вылете любимой команды из плей-офф: «Продайте Миранчука обратно!»

Алексей провел весь матч против «Орландо», больше всех шустрил в чужой штрафной (по данным Opta), дважды пробил по воротам. А на последних минутах — в очевидном, по мнению фанатов, моменте — на удар не решился. После длиннющего — со своей половины поля— слалома от одноклубника Алексей на краю штрафной просто уперся в двух защитников и откатил мяч на фланг.