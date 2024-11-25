«Ливерпуль» не предлагает новый контракт Салаху. Египтянин уйдет летом?

«Я скорее вне клуба, чем в нем. Скоро декабрь, а я не получил ни одного предложения [о продлении контракта]. Я в команде много лет, таких клубов как “Ливерпуль” больше нет. Люблю фанатов, и это взаимно. Но не все в моих руках. Расстроен ли я сложившейся ситуацией? Да, конечно. Я не собираюсь заканчивать карьеру в ближайшее время, поэтому просто играю, сосредоточившись на текущем сезоне. Я стремлюсь выиграть АПЛ и, надеюсь, Лигу чемпионов. Я разочарован, но посмотрим», — сказал футболист в интервью NBC Sports.