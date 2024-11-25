У Месси будет новый тренер. Им станет экс-партнёр Лео по «Барселоне»

В общем, дебют Маскерано-тренера трудно было назвать многообещающим. Но хотя бы квалификацию на Олимпиаду-2024 команда Хавьера не провалила. Отборочный турнир прошёл в январе-феврале этого года в Венесуэле. В финальную стадию выходили две лучшие сборные, и Аргентина финишировала как раз второй вслед за Парагваем. Более того, на два очка опередила своего принципиального соперника — Бразилию, пролетевшую мимо Олимпиады. В решающем матче квалификации аргентинцы победили бразильцев 1:0 благодаря голу Лусиано — нынешнего форварда «Зенита». Вообще, Лусиано превратился в палочку-выручалочку для Маскерано, забив несколько важных мячей в том цикле.