У Месси будет новый тренер. Им станет экс-партнёр Лео по «Барселоне»

Победитель регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» меняет главного тренера. Обычная на первый взгляд история, но в этом случае крайне неожиданная, причём не только из-за результата. Всё дело в том, что из команды Лионеля Месси уходит любимый тренер Лео — аргентинец Херардо Мартино.
Они оба — из Росарио. Говорят, когда легенда местного «Ньюэллс Олд Бойз» Мартино проводил свой прощальный матч, маленький Месси находился на трибунах и стоя аплодировал Херардо. Кумиру семьи. Затем Мартино стал тренером и не без влияния со стороны Лео возглавил «Барселону». Они отработали сезон вместе в каталонском клубе, а после этого и в сборной Аргентины, которую Херардо возглавлял с августа 2014-го по июль 2016-го.
Летом прошлого года Мартино вернулся в МЛС ради воссоединения с Месси. Ранее он уже тренировал в США в течение двух лет «Атланту Юнайтед». Выиграл с командой чемпионский титул в сезоне-2018. Казалось, и с Лео в составе успех Херардо гарантирован, тем более «Интер Майами» собрал и других экс-звёзд «Барселоны» — Луиса Суареса, Серхио Бускетса, Жорди Альбу. Команда под руководством Мартино действительно впервые в истории выиграла регулярный чемпионат, но в плей-офф уже в первом раунде сенсационно уступила «Атланте Юнайтед» Алексея Миранчука. И Херардо подал в отставку.
GiveMeSport сообщил, что причиной ухода 62-летнего специалиста стали личные причины. Подробностей нет. Хотя контракт Мартино действовал ещё год, клуб согласился разорвать договор. Сам аргентинец сказал в прощальном заявлении:
«Для меня было честью работать в таком особенном клубе и возглавлять такую особенную команду. Я наслаждался своим пребыванием в “Интер Майами” и буду дорожить воспоминаниями и отношениями, которые сложились здесь, до конца своих дней. Я ухожу с чувством глубокой благодарности за проведённое время и хотел бы искренне поблагодарить всех, кто сделал это возможным».
Понятно, что новым главным тренером «Интер Майами» мог стать только тот, чью кандидатуру одобрил бы Месси. Весь проект клуба построен сейчас вокруг Лео. Назывались два претендента — бывшие одноклубники звёздного форварда по «Барселоне» Хави и Хавьер Маскерано. Однако, по информации Diario, кандидатуру Хави отклонили, поскольку у него сейчас не лучшие отношения с Месси и особенно с Альбой. Вот такой удивительный инсайд. Так что сменщиком Мартино станет Маскерано, для которого готовят трёхлетний контракт.
Многие болельщики помнят блестящего в прошлом хавбека/защитника Маскерано как партнёра Месси в «Барсе» и сборной Аргентины, но совершенно не знают как тренера. Чем же заслужил Хавьер приглашение в «Интер Майами», кроме связей с гением? Какой у 40-летнего специалиста вообще опыт тренерской работы?
Прямо скажем, не слишком большой. Маскерано завершил карьеру в конце 2020 года, доигрывая на родине в «Эстудиантесе». Пошёл учиться на тренера и уже в январе 2022-го получил первое назначение. Хавьер возглавил молодёжную и олимпийскую сборные Аргентины.
Под руководством Маскерано аргентинская сборная U20 выступила на чемпионате Южной Америки, который прошёл в январе-феврале 2023-го в Колумбии. Там сенсационно провалилась — не сумела выйти из группы с Бразилией, Колумбией, Парагваем и Перу. Одержала всего одну победу и потерпела три поражения.
Этот турнир был отбором к молодёжному ЧМ-2023, состоявшемуся в мае-июне прошлого года. К счастью для аргентинцев, они были хозяевами чемпионата мира, поэтому получили путёвку, которую не заслужили игрой. На ЧМ-2023 «альбиселесте» выиграли группу с Узбекистаном, Новой Зеландией и Гватемалой, набрав максимум очков при разнице мячей 10:1, тем не менее уже в ⅛ финала потерпели поражение от Нигерии (0:2) и вылетели.
В общем, дебют Маскерано-тренера трудно было назвать многообещающим. Но хотя бы квалификацию на Олимпиаду-2024 команда Хавьера не провалила. Отборочный турнир прошёл в январе-феврале этого года в Венесуэле. В финальную стадию выходили две лучшие сборные, и Аргентина финишировала как раз второй вслед за Парагваем. Более того, на два очка опередила своего принципиального соперника — Бразилию, пролетевшую мимо Олимпиады. В решающем матче квалификации аргентинцы победили бразильцев 1:0 благодаря голу Лусиано — нынешнего форварда «Зенита». Вообще, Лусиано превратился в палочку-выручалочку для Маскерано, забив несколько важных мячей в том цикле.
Олимпиада-2024 — главный турнир в карьере молодого тренера Маскерано до сегодняшнего дня. Во Франции сборная Аргентины стартовала со скандального матча с Марокко. К середине второго тайма «альбиселесте» проигрывали — 0:2, однако затем Джулиано Симеоне забил первый гол, а в компенсированное время Кристиан Медина сравнял счёт. Но когда судья отправился смотреть видеоповтор на предмет офсайда, на трибунах начались беспорядки. Арбитр увёл команды в раздевалки, а оставшиеся две минуты доиграли лишь через два часа уже без зрителей. Гол аргентинцев в итоге отменили, и они стартовали с поражения.
Маскерано был возмущён и назвал случившееся «самым большим цирком, который он когда-либо видел в своей жизни». На скандал отреагировал даже Месси: опубликовал пост в соцсетях, прокомментировав отменённый гол один словом — «странно». Кстати, Хавьер хотел видеть Лео в команде на Олимпиаде. Но Месси честно признался, что в своём возрасте физически не потянет два турнира сборных за лето, ведь он выступал ещё и на Кубке Америки. Потом Аргентина победила Ирак (3:1, с победным голом Лусиано) и Украину (2:0) и вышла из группы со второго места.
В ⅛ финала команда Маскерано попала на сборную Франции. Матч получился горячим на фоне недавнего скандала после Кубка Америки, когда выигравшие турнир аргентинцы оскорбили французов. Хозяева Олимпиады победили со счётом 1:0, а единственный гол забил Жан-Филипп Матета. За четверть часа до конца Маскерано выпустил Лусиано спасать игру, и тот мог снова стать героем. Но в компенсированное время в одной из последних атак «альбиселесте» будущий зенитовец из убойной позиции пробил выше цели с нескольких метров. Шокированный Хавьер глядел на поле и не мог понять, как форвард умудрился не забить.
Вот и весь тренерский путь Маскерано до «Интер Майами». Трофеев у него пока нет, опыта работы на клубном уровне — тоже. В какой-то степени топ-команда МЛС рискует, назначая аргентинца, но старый друг Месси должен помочь Хавьеру реализовать амбиции в новой роли.
Анатолий Романов