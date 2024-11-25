Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Гарафу» в матче Лиги чемпионов АФК

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 913 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 78 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.