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Стало известно, почему Салах не получит от «Ливерпуля» новый контракт

Стало известно, почему нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не получит от клуба новый контракт.

Источник: Getty Images

Действующее соглашение египтянина с красными истекает летом 2025 года. Ранее Салах сообщил, что «разочарован» положением дел.

По данным TBR Football, «Ливерпуль» до сих пор не отправил предложение Салаху из-за позиции сторон. 32-летний форвард хочет, чтобы новый контракт был рассчитан на три сезона. В свою очередь боссы «Ливерпуля» обеспокоены таким сроком потенциальной сделки, учитывая возраст Салаха.

В настоящий момент стороны ведут переговоры о деталях. Если стороны не придут к соглашению, то Салах покинет «Ливерпуль» свободным агентом по окончании сезона.

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