Стало известно, почему Салах не получит от «Ливерпуля» новый контракт

По данным TBR Football, «Ливерпуль» до сих пор не отправил предложение Салаху из-за позиции сторон. 32-летний форвард хочет, чтобы новый контракт был рассчитан на три сезона. В свою очередь боссы «Ливерпуля» обеспокоены таким сроком потенциальной сделки, учитывая возраст Салаха.