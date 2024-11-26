Стало известно, почему Салах не получит от «Ливерпуля» новый контракт

Действующее соглашение египтянина с красными истекает летом 2025 года. Ранее Салах сообщил, что «разочарован» положением дел.
По данным TBR Football, «Ливерпуль» до сих пор не отправил предложение Салаху из-за позиции сторон. 32-летний форвард хочет, чтобы новый контракт был рассчитан на три сезона. В свою очередь боссы «Ливерпуля» обеспокоены таким сроком потенциальной сделки, учитывая возраст Салаха.
В настоящий момент стороны ведут переговоры о деталях. Если стороны не придут к соглашению, то Салах покинет «Ливерпуль» свободным агентом по окончании сезона.