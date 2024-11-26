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ПСЖ нацелился на игрока сборной Узбекистана: известны подробности

Спортивный советник «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш провел переговоры с представителями защитника «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Foot Mercato.

Источник: AP 2024

20-летний Хусанов стал игроком французского клуба летом 2023 года, перейдя из белорусского «Энергетик-БГУ» за скромные 100 тысяч евро. Однако за это время его карьера сделала заметный скачок — футболист уже провел 27 матчей за «Ланс» и успел привлечь внимание топ-клубов.
Несмотря на интерес со стороны ПСЖ, «Ланс» не намерен расставаться с талантливым защитником. Более того, трансферная стоимость Хусанова оценивается в солидные 20 миллионов евро.

ПСЖ
Ланс