ПСЖ нацелился на игрока сборной Узбекистана: известны подробности

20-летний Хусанов стал игроком французского клуба летом 2023 года, перейдя из белорусского «Энергетик-БГУ» за скромные 100 тысяч евро. Однако за это время его карьера сделала заметный скачок — футболист уже провел 27 матчей за «Ланс» и успел привлечь внимание топ-клубов.

Несмотря на интерес со стороны ПСЖ, «Ланс» не намерен расставаться с талантливым защитником. Более того, трансферная стоимость Хусанова оценивается в солидные 20 миллионов евро.