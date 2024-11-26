«МЮ» готов предложить Кварацхелии пятилетний контракт с зарплатой € 8+1 млн — Mediaset

По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить грузинскому футболисту контракт, рассчитанный на пять лет с заработной платой в размере € 8 млн в год, а также ещё € 1 млн в качестве бонусов. В свою очередь, «Наполи» хочет сохранить Кварацхелию и предлагает ему новый контракт с зарплатой в € 6 млн за сезон.