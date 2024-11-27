Тренер «ПСЖ» Энрике ответил на вопрос об ошибке Сафонова в игре с «Баварией»

«Ошибка Сафонова? Ответственность общая, она лежит на всей команде, за хорошие и плохие моменты. Не нужно искать виноватых. Не стоит искать ни героев, ни злодеев. Моя цель заключается в том, чтобы все были готовы к очередному матчу. Мы знали, что “Бавария” будет прессинговать именно так, и я думал, что Сафонов лучше всех подходит для противодействия этому», — приводит слова Энрике RMC Sport со ссылкой на интервью специалиста Canal+.
Напомним, единственный мяч «Баварии» во встрече был забит после того, как Йозуа Киммих сначала от левого угла поля закрутил в створ ворот Сафонова, который не попал по мячу, в результате чего он упал во вратарской, откуда Ким Мин Джэ головой добил мяч в ворота.