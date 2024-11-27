Тренер «ПСЖ» Энрике ответил на вопрос об ошибке Сафонова в игре с «Баварией»

«Ошибка Сафонова? Ответственность общая, она лежит на всей команде, за хорошие и плохие моменты. Не нужно искать виноватых. Не стоит искать ни героев, ни злодеев. Моя цель заключается в том, чтобы все были готовы к очередному матчу. Мы знали, что “Бавария” будет прессинговать именно так, и я думал, что Сафонов лучше всех подходит для противодействия этому», — приводит слова Энрике RMC Sport со ссылкой на интервью специалиста Canal+.