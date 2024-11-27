«Позицию Федотова я не разделял». Интервью Чалова — об уходе из ЦСКА, Греции и России

— Конечно. Он мне рассказал все плюсы и минусы, да и вообще про жизнь в Греции. Про быт, футбол. Первое время Мага очень сильно помогал с адаптацией. Но с ней сложностей и не было — в клубе работает очень много русскоязычных людей. Если сравнивать с условным «Базелем», когда ты первый раз уезжаешь из страны, [попадаешь] в другую культуру и вообще ты внутри команды один, а у тебя еще и такого опыта нет… Стесняешься разговаривать. И только потом понимаешь, что если ты сам не начнешь [общаться], то с тобой никто не будет этого делать. Стеснение уходит, барьер снимается. Все это я прошел в Швейцарии.